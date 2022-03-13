'Байден, Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе', – Садовой об атаке на полигон

Львовский городской голова Андрей Садовой призвал президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обратить внимание на российскую агрессию вблизи границ ЕС.

Также он призвал американского лидера и главу Альянса закрыть небо над Украиной. Об этом Садовой написал у себя в Telegram.

Мэр Львова подчеркнул, что 13 марта российские ракеты бомбили Международный миротворческий центр, расположенный в 40 километрах от Львова и в 20 километрах от границы с Польшей, с ЕС и НАТО.

"Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе. У вас истребители, которые могут защитить наше небо. И когда я говорю "наше", то имею в виду не только украинское. Потому что совсем скоро эта война может потерять приставку российско-украинской. Остановите войну! Помогите нам закрыть небо Европы!", – написал Садовой.

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Напомним, около 05:35 воскресенья, 13 марта, российские оккупанты нанесли новые ракетные удары во Львовской и Ивано-Франковской областях. Отмечалось, что на Львовщине противник попал в Международный центр миротворчества и безопасности. По предварительным данным, было выпущено восемь ракет. В Ивано-Франковске обстрел велся в районе аэропорта.

В результате авиаудар войск РФ по Яворивскому полигону на Львовщине, нанесенный утром 13 марта, привел к десяткам жертв. Из-за действий российских оккупантов девять человек погибли, а 57 получили травмы.

После этого министр обороны Алексей Резников в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной. Он обратился к Западу после атаки российских оккупантов на Яворовский полигон во Львовской области.

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