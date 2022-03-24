Байден проведет переговоры с европейскими лидерами о ситуации в Украине: СМИ назвали 5 главных вопросов экстренных саммитов

В четверг, 24 марта, президент США Джо Байден соберется с мировыми лидерами в Брюсселе на экстренные саммиты, чтобы обсудить на войну в Украине. Во время своего пребывания в Бельгии Байден должен посетить штаб-квартиру НАТО и выступить с речью на саммите лидеров Альянса.

Он также примет участие и выступит с речью на встрече лидеров G7, проведет двустороннюю встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает CNN.

Эксперты предполагают, что поездка знаменует собой решающую возможность для Байдена восстановить лидерство США на мировой арене в условиях войны, которая вызывает повышенное беспокойство среди восточных союзников по НАТО. Также ожидается, что Байден обсудит с мировыми лидерами в Брюсселе пять ключевых вопросов.

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Что дальше Запад будет делать для Украины?

Ожидается, что в ходе экстренных переговоров союзники США и НАТО представят несколько новых предложений, призванных наказать Россию за ее войну в Украине. Посол США в НАТО Джули Смит заявила, что лидеры стран НАТО одобрят развертывание четырех дополнительных боевых групп в Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии на саммите.

Кроме того, ожидается, что лидеры НАТО согласятся укрепить позицию Альянса, в том числе за счет увеличения сил НАТО на восточном фланге, усиления киберзащиты и расширения масштабов учений союзников.

Также американские и европейские официальные лица дали понять, чтоони будут решать, как уменьшить зависимость Европы от российской нефти и газа.

Как поведет себя Байден?

Саммиты могут послужить моментом для Байдена, чтобы восстановить лидерство Америки в альянсе НАТО, который он пообещал восстановить как кандидат в президенты. Будет несколько выступлений, а также пресс-конференция, на которой президент, как ожидается, изложит следующие шаги США. Но перед прибытием президента в Европу администрация анонсировала ряд новых мер, которые США предпримут или рассмотрят, чтобы ответить России на ее агрессию.

Ожидается, что в Брюсселе Байден обнародует новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов. По словам Салливана, в дополнение к обсуждению позиции сил НАТО на восточном фланге, он обсудит с группами, с которыми встречается, планы на случай возможного применения Россией химического или ядерного оружия.

Также вероятно, что Байден объявит о санкциях в отношении сотен россиян, работающих в Госдуме. По словам Салливана, Байден также возьмет на себя дополнительные обязательства в области прав человека, чтобы отреагировать на растущий поток беженцев из Украины.

Примет ли участие в саммите Владимир Зеленский?

Хотя Украина не является членом НАТО, лидеры альянса обсудили, может ли и каким образом президент Владимир Зеленский принять участие в саммите. Зеленский просил Байдена посетить Киев, предполагая, что это станет драматической демонстрацией поддержки, но этот вариант никогда не рассматривался в Белом доме. Однако 25 марта Байден планирует направится в Польшу, которая граничит с Украиной и приняла миллионы украинских беженцев.

Как Путин отреагирует на единый фронт Запада?

На этой неделе Кремль выступил с несколькими предупреждениями против НАТО. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил корреспонденту CNN Кристиан Аманпур, что Путин еще не достиг своих целей в Украине. Песков, который говорит, что поддерживает связь с Путиным каждый день, сказал, что целью остается избавиться от военного потенциала Украины, и что оккупация не входит в заявленные цели.

На вопрос о том, уверен ли он, что Путин не применит ядерный вариант, Песков ответил: "Если это экзистенциальная угроза для нашей страны, то его можно использовать в соответствии с нашей концепцией".

Также путинский пресс-секретарь заявил, что введение миротворческой миссии НАТО в Украине будет "чрезвычайно опасным", после того как премьер-министр Польши Матеуш Моравик заявил, что "предложение о миротворческой миссии в Украине будет официально представлено" на саммите НАТО.

В свою очередь США и НАТО считают, что Беларусь может скоро присоединиться к России в ее войне против Украины, и что страна уже предпринимает шаги для этого.

Будут ли действия НАТО эффективными?

Байден и лидеры НАТО утверждают, что война на Украине объединила страны-члены НАТО больше, чем когда-либо. Эксперты говорят, что именно предстоящий саммит станет проверкой сил НАТО.

Представитель Верховного штаба союзных государств в Европе, штаба военных операций альянса НАТО в Европе, заявил журналистам, что война Путина в Украине поставила альянс НАТО и его страны-члены "абсолютно под угрозу". Другой представитель штаба сказал, что война создала "новую реальность" для союзников по НАТО.

"Из России мы понимаем, что Путин и его ближайшее окружение -абсолютно безрассудные люди. Им плевать на человеческую жизнь. Они публично лгут, чтобы скрыть свои военные операции. Глубокая ненависть к нашим обществам, к нашим ценностям, поэтому мы действительно считаем, что он опасен и что альянс находится в абсолютной опасности", – заявил первый официальный представитель.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против большинства депутатов Госдумы России. В список могут попасть более 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.

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