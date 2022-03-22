Байден подтвердил, что Россия применила в Украине гиперзвуковые ракеты

Американский президент Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это оружие, которое развивает мощнейшую (гиперзвуковую) скорость.

Выступая перед гендиректорами американских компаний в понедельник, 21 марта, Байден отметил, что отличие этих ракет в том, что их практически невозможно остановить, передает CNN.

"И если вы заметили, Россия запустила гиперзвуковую ракету, это единственное, что они могут сделать уверенно. Это оружие с той же боеголовкой, что и у любой другой ракеты-носителя, за исключением того, что остановить его почти невозможно", – сказал лидер Штатов.

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По мнению американского политика, президент страны-агрессора России Владимир Путин "прижат к стене".

"Путин прижат к стене, он не предвидел степень и силу нашего единства, и чем сильнее его спина к стене, тем суровее тактика, которую он может применить", – сказал он.

Байден также предупредил, что существует вероятность, что Россия проведет операцию под чужим флагом и применить химическое оружие в Украине.

"Всякий раз, когда он начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или США, это означает, что он готовится это сделать. Это не шутки", – сказал президент США.

Ранее официальные лица Штатов подтвердили использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" для удара по составу военных боеприпасов на Прикарпатье. Это первый известный случай использования ракет такой мощности в боевых действиях.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в России называют "не имеющими равных по мощности в сочетании с истребителями МиГ-31" и уверяют, что эти ракеты способны доставлять боеголовки на гиперзвуковой скорости – от 5 махов и выше. Если в РФ не соврали, такая скорость делает подобную ракету практически неуязвимой для противоракетной обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по подземному складу боеприпасов на Ивано-Франковщине. В результате обстрела сдетонировали боеприпасы, склад получил повреждения. Пострадавших, по данным ВСУ, нет.

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