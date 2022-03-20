'Бабушка накормила пирожками – 8 человек уехали в цинковых гробах': оккупант пожаловался на 'теплый прием' в Украине. Видео

Российских захватчиков жители Украины встречают отнюдь не хлебом-солью, а наоборот пытаются сделать так, чтобы враги ушли с нашей земли. К примеру, одна украинская бабушка накормила солдат РФ пирожками с ядом.

Об этом рассказал один из военнослужащих вражеской армии. Запись разговора оккупанта с девушкой опубликовал на YouTube советник главы МВД Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вон одна бабушка накормила пирожками – восемь человек домой улетели в цинковых гробах", – сказал он.

Эта история совсем не вяжется с ложью о том, что украинцы якобы радушно встречают оккупантов и делятся с ними едой. Такие фейки активно распространяют российские пропагандистские ресурсы.

Видео дня

При этом солдаты РФ признают, что руководство бросило их в бой без нормального обеспечения. Сухпайки, которые выдали оккупантам, быстро закончились.

"Нам жрать нечего . Мы пошли вон вчера, утку стырили. Если получается магазин "бомбануть", сигареты оттуда забираем, продукты. Потому что ничего нет, ты понимаешь? Мы голодаем", – пожаловался захватчик.

Он также рассказал об огромных потерях российской армии в войне с Украиной. Оккупанты отправляют обратно в РФ множество гробов с убитыми военными, их трупы привозят КамАЗами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская бабушка с топором в руках покорила сеть. Она пригрозила оккупантам, чтобы те убирались с нашей земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!