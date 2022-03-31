Бабушка на коленях благодарила Бога, что в город вернулись ВСУ: появилось трогательное видео из освобожденного населенного пункта

Жители освобожденных от российских оккупантов украинских городов на коленях и со слезами на глазах встречают Вооруженные силы Украины. В сети показали трогательное видео встречи с украинскими защитниками жителей одного из населенных пунктов, который ранее был в оккупации российской армии.

Кадры опубликовал на своей странице в Facebook военнослужащий Вячеслав Савченко в среду, 30 марта. На видео пожилая женщина благодарит Бога за то, что в город вернулись ВСУ (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца).

– Добрый вечер, мы из Украины!

– Из Украины! Парни, спасибо! Господи, спасибо вам!

– Бабулечка, это вам спасибо. Простите, что запустили их сюда.

Видео дня

"Надеюсь, меня за видео из зачистки не вжарят. Я просто не мог его не показать. Как они ждали нас! Родненькие", – сказано в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные Силы Украины провели блестящую военную операцию по освобождению села Слобода. В результате дотла сгорел вражеский танк Т-72.

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