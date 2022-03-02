'Бабушка мирового перформанса' сравнила Путина с Гитлером и призвала мир объединиться вокруг Украины

Известная сербская художница Марина Абрамович сравнила начавшего войну против Украины президента страны-агрессора Владимира Путина с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Она призвала весь мир объединиться для помощи главе украинского государства Владимиру Зеленскому и жителям страны.

Письмо от Абрамовича опубликовали 2 марта в Telegram-канале Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Художница напомнила, что 80 лет назад нацистские войска под руководством Гитлера убивали невинных людей в Бабьем Яру в Киеве, а во вторник, 1 марта, российские оккупанты, исполняя преступный приказ Путина бомбили и убивали невинных людей в Бабьем Яру.

Она отметила, что это разные времена и разные войны, но они имеют одинаковый результат. События в Украине, как подчеркнула Абрамович, касаются всех.

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"Так же, как мы объединились, чтобы победить сумасшедший нацистский режим, мир должен объединиться, чтобы помочь Владимиру Зеленскому и смелым мужчинам и женщинам Украины", – написала Абрамович.

Отметим, что 1 марта в Киеве прогремел взрыв возле столичной телебашни в районе Дорогожичей. Это преступление оккупантов особенно цинично, поскольку рядом расположен Бабий Яр – кладбище погибших во Второй Мировой войне. В результате прилета двух ракет произошло возгорание 4-этажного административного здания по ул. Дорогожицкой, 10. Предварительно погибли пять человек и еще пятеро пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, известное французское издание политической сатиры Charlie Hebdo высмеяло Владимира Путина на новой обложке своего журнала. Президент страны-агрессора изображен в виде обнаженной обезьяны с ядерной кнопкой.

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