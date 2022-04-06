Бабушка из Бородянки передала родным, что она жива: эмоциональное видео

В Бородянке на Киевщине люди начинают приходить в себя после месяца жизни под оккупацией. Местная бабушка Галина Дмитриевна (фамилию, к сожалению, записать не удалось) просит сообщить родным, что она жива.

С такой просьбой пожилая женщина обратилась к корреспонденту OBOZREVATEL, который побывал в освобожденном от оккупантов поселке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пенсионерка назвала адрес, по которому она жила: ул. Семашко, 4, квартира 50. У нее есть сыновья – Павел и Алексей, а также дочь и внучка. Семья дочери Галины Дмитриевны находится за границей.

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"Сообщите им, что жива", – сказала старушка и расплакалась.

Напомним: четыре дня назад был освобожден поселок Бородянка Киевской области. После месяца оккупации рашисты не оставили от него практически ничего. Российские оккупанты расстреливали безоружных людей и не давали вывезти их из-под обстрелов.

В сети также показали, как выглядит Бородянка после прихода "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уже известно о 300 убитых в Буче, а в Бородянке жертв российских оккупантов может быть еще больше.

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