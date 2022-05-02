'Азовсталь' – это крепость, которая героически удерживает оборону – мэр Мариуполя

"Азовсталь" - это крепость, где украинские бойцы мужественно держат оборону от российских захватчиков, несмотря на попытки лучших российских подразделений захватить ее. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УП.

"Наш героический полк "Азов", Национальная гвардия, морские пехотинцы и пограничники – это настоящие герои. На территории "Азовстали" есть и парни, и девушки, и врачи, и местное население. Они в очень сложных условиях находятся.

Если Мариуполь в целом в затруднительном положении, то там еще сложнее. Эта крепость называется "Азовсталь", – рассказал Бойченко.

По его словам, сейчас Мариуполь практически полностью захвачен российскими войсками. Практически – потому что Азовсталь держит оборону, несмотря на то, что в атаку против нее рфия бросила лучшие войска.

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"Наши героические ребята очень профессионально совершали контрнаступления. Они жгли и жгут много российские техники, бьют вражескую силу. Российская Федерация отправила на штурм Мариуполя лучшие войска. Но украинские военные все равно перебили много их техники. Они сдержали наступление этой вражеской силы за Украину и сделали это невозможным", - убежден он.

Он подчеркивает: другие украинские города выиграли время, которого не было у Мариуполя.

"Каждый должен понимать, что защитники Мариуполя сделали основное – сдержали врага, дали возможность подготовиться более тщательно. Я общаюсь со многими руководителями воинских частей, которые говорят, что были не готовы к войне, но благодаря ребятам подготовились", - пояснил Бойченко.

Ранее украинский бизнесмен, владелец завода Азовсталь Ринат Ахметов заявил, что горд тем фактом, что завод стал центром сопротивления в Мариуполе. И подчеркнул: ни при каких условиях его заводы не будут работать под российской оккупацией.