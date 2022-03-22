'Азов' нанес мощный удар по российским оккупантам в Украине. Видео

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Полк "Азов" нанес мощный удар по скоплению военной техники и живой силе российских оккупантов. Вероятно, это произошло в Мариуполе.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". На нем видно, что после удара несколько человек упали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уничтожение пехоты противника полком "Азов", – сказано в подписи к ролику.

Видео дня

На кадрах видно, как группа военных РФ стоит возле техники. Затем по ним наносли удар, несколько человек упали, а остальные бросились в разные стороны.

В каком районе и когда это произошло, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генштаб ВСУ показал видео боя воинов отряда Нацгвардии "Азов".

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