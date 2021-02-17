Машина по знаку зодиака: какая подойдет именно вам

Все в этом мире поддается астрологическим аспектам. Даже марку автомобиля можно выбрать с учетом положения планет.

Поэтому если вы чувствуете непреодолимую тягу к той или иной машине, возможно, вы с ней на одной "волне", потому что так звезды сошлись. Благодаря астрологии можно узнать, какое авто лучше всего подходит вам по знаку зодиака.

"Каждый автомобильный бренд имеет дату основания. А даты, как мы знаем, имеют принадлежность к зодиаку", – отметил в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.

Овен

Под этим темпераментным огненным знаком ездят шведские Volvo, корейские Daewoo и японская Acura.

Телец

Надежный и основательный знак присматривает за японским Mitsubishi и немецким Porsche.

Близнецы

К воздушному знаку относятся "Лада", а также американские Ford, Chrysler и Jeep. С ними в одном ряду – немецкий Volkswagen.

Рак

Знак Луны покровительствует немецким маркам Mercedes и Audi, а также итальянским Alfa Romeo и Fiat, японской Subaru и Tesla.

Лев

Это Cadillac! Рожден в США в последние градусы Льва под счастливой звездой. А еще представительный Lincoln. Шикарные "королевские" тачки.

Дева

Вниманием к мелочам осенили себя японские марки Toyota и Lexus.

Весы

Знак равновесия выбрала для себя японская Honda.

Скорпион

Под этим покровителем обосновались английская легенда Jaguar Land Rover, итальянская Ferrari, японская Infinity.

Стрелец

Этого стремительного парня склонили на свою сторону корейская Kia и чешская Skoda.

Козерог

Сатурнианский знак благоволит корейской Hyundai, японскому Nissan и российской "Волге"

Водолей

Свою дружественную энергию Водолей передает японской Mazda и немецкому Opel.

Рыбы

Под крыло (или под плавник?) самому нежному знаку попали немецкий BMW, английский Rolls-Royce и французский Renault.

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