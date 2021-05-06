Автокефалию УПЦ провозгласили еще 101 год назад: что предшествовало событию

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Автокефалию УПЦ провозгласили еще 101 год назад: что предшествовало событию

В среду, 5 мая, исполнился ровно 101 год с того дня, когда Всеукраинская православная церковная рада (ВПЦР) провозгласила автокефалию Украинской православной церкви.

Об исторической дате напомнил "Український часопис" в Twitter. OBOZREVATEL рассказывает о событиях в украинской истории прошлого века, которые этому предшествовали.

Как известно, в Украине после свержения самодержавия в Российской империи было совершено несколько попыток достичь автокефалии православной церкви. Сначала надежды возлагались на обращение к Всероссийскому поместному собору и московскому патриарху, а в 1918 году провозгласить автокефалию вслед за обретением страной автономного статуса собирались путем созыва в Киеве Всеукраинского поместного собора. Однако из-за отсутствия поддержки процессов построения нации в церковной среде со стороны социалистической Украинской Центральной Рады (УЦР) эти попытки потерпели неудачу.

Автокефалию УПЦ провозгласили еще 101 год назад

Уже с приходом к власти гетмана Павла Скоропадского было образовано Министерство исповеданий, к работе в котором привлекли самых авторитетных богословов и специалистов по истории церкви и каноническому праву. В тогдашних политических условиях министерство отвергло принцип отделения церкви, взамен разрабатывало законы для урегулирования государственно-церковных отношений, определения юрисдикционного статуса церкви в Украине относительно Московского патриархата, проведения второй сессии Всеукраинского собора, украинизации богослужения и перевода Священного Писания на украинский, государственного финансирования и отдельных проблем церковной жизнь.

Далее провозглашению автокефалии формально-канонического и научно-образовательным путем помешало антигетманское восстание Директории, правительство которой провозгласило автокефалию в 1919 году без согласования позиций с епископатом. Как пишет "Этот день в истории", авторитет новой власти подорвал и арест за антиукраинскую деятельность киевского митрополита Антония (Храповицкого) и архиепископа Волынского Евлогия (Георгиевского).

Василий Липкивский

Тогда ошибки Директории не смогла исправить и активная деятельность организованной еще при Скоропадском постоянной дипломатической миссии при Вселенском патриаршем престоле. Факт захвата Украины большевиками и противодействие усилиям украинских дипломатов со стороны епископата Украинской епархии непосредственно в Константинополе "свели на нет перспективы достижения признания автокефалии Украинской церкви в православном мире".

"Поэтому накануне созыва Собора украинские парафии не имели ни одного архиерея: присоединиться к украинскому движению через патриаршие санкции отказались даже те из них, кто ранее его поддерживали, как, например, епископ Полтавский Парфений (Левицкий)", – говорится в материале.

Участники Первого Собора Украинской автокефальной аравославной Церкви

Несмотря на это Всеукраинская православная церковная рада пошла по пути украинизации приходов и вводя богослужения и проповеди на украинском якзыке. Движение началось с Киева и Киевщины и постепенно распространялось по стране: на 1921 год таких приходов насчитывалось 159, а на 1923-й – уже 991. И вот 5 мая 1920 года, учитывая исчезновение самодержавия как юридического основания для подчинения Киевской митрополии Москве и воспользовавшись силой советского закона об отделении церкви от государства, пленум ВПЦР объявил об автокефалии Украинской православной церкви.

А завершил процесс институализации УАПЦ Всеукраинский православный церковный собор, который начал свою работу 14 октября 1921 года. Участие в нем приняли 402 делегата среди священников и мирян, которые почетным главой избрали настоятеля Святой Софии протоиерея Василия Липкивского.

Митрополит Василий (Липкивский) (1864-1937 гг.). Киев, 1921 год

Он возглавлял церковь до 1927 года, когда под давлением Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) Второй собор УАПЦ освободил митрополита Василия "от бремени митрополичьего служения" и избрал предстоятелем епископа Николая (Борецкого). Третий, "ликвидационный", собор состоялся по инициативе ОГПУ в 1930 году и объявил о "самороспуске" УАПЦ. Однако, в том же 1930-м она была восстановлена как Украинская православная церковь во главе с митрополитом Иоанном (Павловским) и просуществовала до мая 1936 года.

Епископат УАПЦ

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