Автокефалию УПЦ провозгласили еще 101 год назад: что предшествовало событию

В среду, 5 мая, исполнился ровно 101 год с того дня, когда Всеукраинская православная церковная рада (ВПЦР) провозгласила автокефалию Украинской православной церкви.

Об исторической дате напомнил "Український часопис" в Twitter. OBOZREVATEL рассказывает о событиях в украинской истории прошлого века, которые этому предшествовали.

Как известно, в Украине после свержения самодержавия в Российской империи было совершено несколько попыток достичь автокефалии православной церкви. Сначала надежды возлагались на обращение к Всероссийскому поместному собору и московскому патриарху, а в 1918 году провозгласить автокефалию вслед за обретением страной автономного статуса собирались путем созыва в Киеве Всеукраинского поместного собора. Однако из-за отсутствия поддержки процессов построения нации в церковной среде со стороны социалистической Украинской Центральной Рады (УЦР) эти попытки потерпели неудачу.

Уже с приходом к власти гетмана Павла Скоропадского было образовано Министерство исповеданий, к работе в котором привлекли самых авторитетных богословов и специалистов по истории церкви и каноническому праву. В тогдашних политических условиях министерство отвергло принцип отделения церкви, взамен разрабатывало законы для урегулирования государственно-церковных отношений, определения юрисдикционного статуса церкви в Украине относительно Московского патриархата, проведения второй сессии Всеукраинского собора, украинизации богослужения и перевода Священного Писания на украинский, государственного финансирования и отдельных проблем церковной жизнь.

Далее провозглашению автокефалии формально-канонического и научно-образовательным путем помешало антигетманское восстание Директории, правительство которой провозгласило автокефалию в 1919 году без согласования позиций с епископатом. Как пишет "Этот день в истории", авторитет новой власти подорвал и арест за антиукраинскую деятельность киевского митрополита Антония (Храповицкого) и архиепископа Волынского Евлогия (Георгиевского).

Тогда ошибки Директории не смогла исправить и активная деятельность организованной еще при Скоропадском постоянной дипломатической миссии при Вселенском патриаршем престоле. Факт захвата Украины большевиками и противодействие усилиям украинских дипломатов со стороны епископата Украинской епархии непосредственно в Константинополе "свели на нет перспективы достижения признания автокефалии Украинской церкви в православном мире".

"Поэтому накануне созыва Собора украинские парафии не имели ни одного архиерея: присоединиться к украинскому движению через патриаршие санкции отказались даже те из них, кто ранее его поддерживали, как, например, епископ Полтавский Парфений (Левицкий)", – говорится в материале.

Несмотря на это Всеукраинская православная церковная рада пошла по пути украинизации приходов и вводя богослужения и проповеди на украинском якзыке. Движение началось с Киева и Киевщины и постепенно распространялось по стране: на 1921 год таких приходов насчитывалось 159, а на 1923-й – уже 991. И вот 5 мая 1920 года, учитывая исчезновение самодержавия как юридического основания для подчинения Киевской митрополии Москве и воспользовавшись силой советского закона об отделении церкви от государства, пленум ВПЦР объявил об автокефалии Украинской православной церкви.

А завершил процесс институализации УАПЦ Всеукраинский православный церковный собор, который начал свою работу 14 октября 1921 года. Участие в нем приняли 402 делегата среди священников и мирян, которые почетным главой избрали настоятеля Святой Софии протоиерея Василия Липкивского.

Он возглавлял церковь до 1927 года, когда под давлением Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) Второй собор УАПЦ освободил митрополита Василия "от бремени митрополичьего служения" и избрал предстоятелем епископа Николая (Борецкого). Третий, "ликвидационный", собор состоялся по инициативе ОГПУ в 1930 году и объявил о "самороспуске" УАПЦ. Однако, в том же 1930-м она была восстановлена как Украинская православная церковь во главе с митрополитом Иоанном (Павловским) и просуществовала до мая 1936 года.

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