'Авто на войне – это расходный материал: Фонд 'Мир и Ко' оказал помощь бригаде Спецназначения им. Богуна

Первая отдельная бригада Специального назначения им. Ивана Богуна получила очередную помощь от волонтеров и благотворителей.

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О помощи рассказали в некоммерческой волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".

"Автомобиль на войне – это расходящийся материал, которого всегда не хватает, поэтому наш Фонд продолжает оказывать помощь по ремонту и восстановлению автопарка первой отдельной бригады Специального назначения им. Ивана Богуна", – написали на официальной странице общественной организации.

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко", входящая в перечень проверенных структур, была основана в августе 2014 года. В ноябре того же года деятельность фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".

Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании :

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