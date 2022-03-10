Авиация РФ снова ударила по жилым домам под Сумами и в Ахтырке: попали в газопровод

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Авиация российских оккупантов 10 марта возобновили бомбардировку населенных пунктов в Сумской области. Под удары попали пригороды Сум, Ахтырка и село Битица.

Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что авиаудары начались после полуночи – примерно в 00:40.

"Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Бытица. (в Ахтырке) снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта", – написал глава Сумской ОГА.

В Ахтырке, по предварительным данным, одна из бомб попала в газопровод. Информация по всем населенным пунктам уточняется.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки до этого оккупанты уничтожили множество объектов гражданской инфраструктуры и жилые дома в Ахтырке Сумской области. Тогда 1 человек погиб и 14 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!