Аваков показал ''адскую'' статистику потерь оккупантов в Украине

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков представил статистику потерь регулярной российской армии, которая две недели назад вторглась на суверенную территорию Украины. Он предупредил оккупантов, что их участь в нашей стране не сулит им ничего доброго.

Об этом Аваков написал у себя в Facеbook. Утраты и ущерб вражеских войск действительно огромны, что в первую очередь касается личного состава.

"Про танки и самолеты не пишу.. это регулярно есть в прессе. А из цифр по потерям личного состава русского агрессора ясно видна перспектива оставшихся оккупационных сил", – указано в сообщении.

Экс-министр напомнил, что во вторжении была задействована группировка около 200 тысяч российских солдат. По состоянию через 14 дней боевых действий ситуация изменилась кардинально:

Видео дня

Потери агрессора на утро 14 дня войны:

Убитыми - 10 235 (регулярных сил) + 2400 (из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого около = 12 635 (по данными внутреннего инсайдера в РФ)

Ранеными – около 35 000

Пленными – около 3 000

Итого потери воинских сил рф, участвующих в агрессии = около 50 635 человек из 200 тыс. 25%

"Эй, русские орки, вы несете нам много горя – вы убиваете наших граждан. Но просто посмотрите цифры – вы, хоть и с промытыми мозгами, но не настолько тупые. Вы все вернетесь домой или в гробах, или калеками", – обозначил Аваков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Военно-Воздушные силы ВСУ уничтожили более полусотни самолетов противника.

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