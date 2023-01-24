23 січня президент України ввів у дію ухвалене того ж дня рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти 22 діячів РПЦ - громадян РФ, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

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Мою увагу привернув №4 санкційного списку протоієрєй РПЦ Андрєй Владіміров, означений як письменник. Вирішив пошукати в Інтернеті інформацію про цього невідомого мені колегу.

І таки знайшов. Виявляється, книжку цього члена одіозного Союза пісатєлєй Росії "Ответ священника", видану давно підсанкційним у нас видавництвом "ЕКСМО" вільно поширює в Україні "Лавка Бабуїн"

Вони там що - зовсім бабуїни? - подумав я і продовжив пошуки. Виявилося, бабуїнів в Україні чимало.

"Зцілення душі. Сповідь" Андрєя Владімірова російською пропонує зареєстрована в Миколаєві компанія "Православные книги почтой".

А в Житомирі українське видання Андрєя Владімірова "Моя перша сповідь" поширює православный (саме так, через ы) магазин "Християнин".

Звісно, цю ж книгу пропонує і православний інтернет-магазин "Ніка", що при Почаївській лаврі.

У Бєлгороді-Дністровському "Учебник жизни" московського протоієрея-пісатєля поширює якась фірма Violity.

На цьому я свої пошуки припинив. Дуже сподіваюсь, що їх продовжить СБУ.

Для тих, хто забули, нагадую: сьогодні 11 місяців від початку збройної агресії РФ проти України.