Atlas United 2024 и БФ Good Donations призвали украинцев присоединиться к помощи пациентам 'Охматдета'

В результате массированной ракетной атаки на Киев 9 июля 2024 года было разрушено одно из отделений детской больницы "Охмадит", а также существенно поврежден головной корпус. Фестиваль ATLAS UNITED 2024 и благотворительный фонд Good Donations продолжает сбор на срочные нужды пациентов в рамках партнерства.

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Организаторы сбора отмечают важность каждого доната, ведь чем быстрее хирурги получат медицинское оборудование, тем больше спасут детских жизней.

Присоединяйтесь к сбору: https://send.monobank.ua/jar/3hzWgo3g8Y

Организаторы ATLAS UNITED 2024, который состоится на территории ТРЦ Blockbuster Mall с 12 по 14 июля, планируют собрать не менее 100 миллионов гривен, которые будут направлены на гуманитарные нужды и поддержку ВСУ.