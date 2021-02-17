Астропрогноз на март: с 18 по 28 число будет опасно

Нас ждет приятный, расслабленный, нежный и романтичный месяц.

В марте планеты переместятся в знак Рыбы, что позволит водно-воздушной гармонии прийти на смену напряженным январю и февралю. Захочется больше нежности и любви, а общественные и политические вопросы уйдут на второй план. Об этом на своем канале в YouTube рассказала астролог Василиса Володина.

"С одной стороны, мы, женщины, будем больше опираться на эмоции в своих решениях. Нужно только помнить, что в такие периоды времени мы мечтаем об одном, а получается в итоге другое. Мужчины, сильная половина человечества, будут более логичны. Но и они, к сожалению, могут попасть под влияние "рыбных" планет", – предупредила астролог.

Однако во второй половине месяца обстановка поменяется. Эмоции будут бурными и захочется их выплеснуть наружу. Появится непреодолимое желание демонстрировать свои чувства и переживания окружающим. Поэтому во время неких напряженных моментов стоит поразмыслить и избежать "представлений".

Самым напряженным периодом будет 18-28 марта, во время которого Меркурий из Рыб сформирует квадрат к Марсу в Близнецах. Это означает возникновение проблем в связи с ленью или халатностью, неразберихой, путаницей.

"Это время, которое чревато не только конфликтными ситуациями или досадными недоразумениями, но может быть и травмоопасным", – отметила Володина.

Она рекомендовала водителям и любителям острого словца быть с 18 по 28 марта предельно острожными. Ведь лихачество в этот период может не сойти с рук.

"Если у вас в марте происходят внезапные, важные, удивительные события. То, чего вы раньше не ожидали и не планировали, они каким-то образом связаны с тем, что уже случилось с вами в 2020 году в конце весны или в ноябре. А если важные события похожи больше на странные, чем на неожиданные, если вы попали в ситуацию неопределенности, зависли, не можете принять значимые для себя решения, вспоминайте о том, что было в конце лета 2020 года", – порекомендовала астролог.

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