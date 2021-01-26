В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира: астролог дала прогноз

Февраль будет богат на напряженные аспекты. В этом месяце сильные личности будут доминировать, а слабые – окажутся в сложных условиях.

Энергия месяца будет узконаправленной – большинство планет будет двигаться по знаку Водолей.

Поэтому чтобы жить и достигать результатов, придется искать вдохновение и заручиться поддержкой других людей. Все планеты и фиктивные точки в феврале - сосредоточены в зоне трансформации, которая включает в себя знаки – Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Задачей этой зоны является подготовка и осуществление процесса перехода энергии на новый уровень. Можно сказать, что начнется новая эра в истории не только Украины, но и всего мира. Зона трансформации описывает завершение процессов, заключительную стадию, отличительной особенностью здесь является способность меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста", – отметила она.

По ее словам, астрологическая погода в феврале будет особенно напряженной. Небесные светила заставят бороться, но это сформирует личность сильную, порой жесткую. Но, в любом случае, со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Слабый человек может не пройти такие испытания и в итоге попадет в жесткие рамки, окажется в тяжелых и трудных условиях.

"Кто не хочет действовать, брать ответственность, работать – будет подавлен обстоятельствами извне. Взаимодействия планет в феврале – напряженные, это проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Обстоятельства февраля требуют активности и осознания путей, ве­дущих к преодолению трудностей и преград", – добавила Скади.

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