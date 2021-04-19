Что ждет Тельцов в 2021 году: астропрогноз

Чего стоит ждать Тельцам в течение 2021 года? Это зависит от их точного дня рождения, так как на них влияют разные планеты.

Люди, которые появились на свет с 20 апреля по 20 мая, скоро отметят свои персональные праздники. В Instagram астролог Наталья Анисимова назвала главные события, которые ждут представителей знака зодиака Телец в течение всего года.

"Планеты движутся относительно Земли не линейно и с разной скоростью. Поэтому нет такого, что на всех влияют одинаково. На кого-то будут влиять пять планет, на кого-то – ни одна. 20 апреля могут быть и Овны, и Тельцы. А 21 мая и Тельцы, и Близнецы. Зависит от места и времени рождения. Если вы рождены в указанную дату – мой прогноз вам подходит независимо от того, кто вы по знаку", – подчеркнула она.

Рожденные с 26 апреля по 17 мая попадут под влияние Сатурна. Придется проявлять терпение. Энергии будет меньше, работать придется больше. Жизнь потребует собранности. Отношения ждут проверки на прочность. Вероятна смена работы.

Те, кто родились с 1 по 7 мая, будут под действием Урана, планеты внезапных перемен. Такой момент проживается раз в жизни. Важно вовремя отпускать, не бояться нового и смотреть на все с интересом. Время ускорится.

На появившихся на свет с 10 по 21 мая окажет воздействие Черная Луна. Этих людей ждут судьбоносные семейные истории, личные искушения и кармические ошибки. Некоторые осознают, с чем пришли в род и что принесли из прошлых воплощений.

Рожденные с 20 апреля по 21 мая попадут под действие Юпитера. Их ждет период возможностей, реализации амбиций, повышения статуса, квалификации, успеха в работе. Это будет происходить не в течение всего года, а в разные сроки у разных людей.

Тельцы, день рождения которых с 10 по 14 мая, будут во власти Нептуна. Они станут больше полагаться на чувства, интуицию. Возможна влюбленность, состояние эйфории и погружение в собственный мир. Будет полезна психология в разных вариантах. ⠀

Плутон будет воздействовать на рожденных с 14 по 21 мая. Ожидаются процессы вовлечения в большие коллективы, столкновения со властью и прикосновения к изобильным ресурсам. Только их сначала проверят, насколько они сильны, и могут ли выдержать такие дары. И не хотят ли под них освободить местечко.

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