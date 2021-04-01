Астропрогноз на апрель: будут актуальны темы финансов и отношений

Апрель обещает быть полным разных событий. В начале месяц будем заниматься отношениями, затем – финансами, а после – одолеет лень.

С 1 и по 12 апреля нас закружит тема отношений, будет жгучее желание окунуться в пучину страстей. С 9 по 12 апреля отношения лишатся легкости и будут причиной переживаний и мыслей. Возможна ревность на пустом месте, предупредила в Facebook астролог Наталья Анисимова.

12 апреля наступит новолуние, которое решит судьбу следующих двух-трех недель. Оно сулит погружение в финансовые вопросы, темы долгов, займов, кредитов. Также ожидается зачистка ряда сфер жизни. Отношения – одни из первых на очереди. И личные, и в коллективе.

До середины апреля мы будем рассеянными, станет сложно выбрать место приложения усилий.

"Действия будут размыты, лишены ясности, лень может нас победить. А бороться с ленью будет тоже лень. Такая вот засада", – отметила астролог.

С 15 по 18 апреля – время противостояний на словах, возможна повышенная язвительность. Лучше не нарываться, если нет желания выслушать о себе правду-матку.

С 20 по 27 апреля все наше внимание сосредоточится на накопленном, деньгах и других ценностях. Может быть некая нестабильность в этом плане. Появятся внезапные истории, связанные со сбережениями и привычным комфортом. Надо будет экономить, сохранять. При этом возникнет страх потерять.

В последние дни апреля появится некорректная информация относительно финансов, важно быть начеку.

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