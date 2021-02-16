Как привлечь удачу рожденным в год Быка: советы астролога

Люди, рожденные в год Быка, могут использовать особые цифры, цвета, растения и числа для того, чтобы достичь больше успеха.

Чтобы привлечь фортуну и удачу, тем, кто появились на свет в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021 годах, астролог Оксана Мураховская в Facebook дала свои наставления.

"Будьте прагматичны, спокойны и расчетливы при составлении целей и планов, ведь Бык – животное очень трудолюбивое, терпеливое и упорное. И благодаря этим качествам, вы сможете достичь больших успехов в этом году", – отметила эксперт.

Что принесет удачу

По словам астролога, счастливыми цифрами будут 1 и 4, а также их комбинации.

Наиболее удачные дни – 12 и 27 число китайского лунного месяца.

Благополучие привлекут цвета: белый, желтый и зеленый; направления: север и юг.

Счастливые цветы: тюльпаны, ипомея, цветы персика.

А самыми везучими будут 7 и 9 месяцы китайского лунного календаря.

Больше всего шансов построить крепкие отношения с Крысой, Обезьяной или Петухом.

Что принесет неудачу:

синий цвет,

цифры 5 и 6,

юго-запад,

4 и 11 месяцы китайского лунного календаря,

отношения с Тигром, Драконом, Лошадью или Козой.

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