Как привлечь удачу рожденным в год Быка: советы астролога
Люди, рожденные в год Быка, могут использовать особые цифры, цвета, растения и числа для того, чтобы достичь больше успеха.
Чтобы привлечь фортуну и удачу, тем, кто появились на свет в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021 годах, астролог Оксана Мураховская в Facebook дала свои наставления.
"Будьте прагматичны, спокойны и расчетливы при составлении целей и планов, ведь Бык – животное очень трудолюбивое, терпеливое и упорное. И благодаря этим качествам, вы сможете достичь больших успехов в этом году", – отметила эксперт.
Что принесет удачу
По словам астролога, счастливыми цифрами будут 1 и 4, а также их комбинации.
Наиболее удачные дни –
12 и 27 число китайского лунного месяца.
Благополучие привлекут цвета: белый, желтый и зеленый; направления: север и юг.
Счастливые цветы: тюльпаны, ипомея, цветы персика.
А самыми везучими будут 7 и 9 месяцы китайского лунного календаря.
Больше всего шансов построить крепкие отношения с Крысой, Обезьяной или Петухом.
Что принесет неудачу:
синий цвет,
цифры 5 и 6,
юго-запад,
4 и 11 месяцы китайского лунного календаря,
отношения с Тигром, Драконом, Лошадью или Козой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обожают разврат и любят пробовать все необычное в сексе.
Какие опасности грозят до 27 февраля: астролог назвала возможные проблемы.
Любят выпить и не могут остановиться: пять самых пьющих знаков зодиака.