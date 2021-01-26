Самые удачные и опасные дни февраля: астролог назвала даты
В течение последнего месяца зимы свое весомое влияние окажет ретроградный Меркурий. Поэтому лишь с 21 февраля можно начинать важные дела.
В течение февраля испытаниям подвергнутся как личные, так и профессиональные качества людей. Отношения могут разрушиться, если не проявить сдержанность. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади.
1 февраля – день неожиданностей, особенно в сфере взаимоотношений. Может возникнуть "любовь с первого взгляда", но для семейных отношений – не лучший период. Чувства будут сильными, способными потрясти душу и перевернуть жизнь.
6 февраля – критический день в любовных отношениях. Чувства внезапно могут охладеть, будет беспокоить финансовое положение, будет хотеться уединения. Возможно восстановление старых связей – дружеских и любовных.
7 февраля будут сложности и проблемы, которые в конце концов окажутся благоприятными.
8 февраля. День окажется благоприятным для возобновления давних взаимоотношений, каких-либо работ, которые не были закончены ранее.
10 февраля при общении с другими следует постараться собрать всю свою сдержанность. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. День неблагоприятен для проведения хирургических операций.
11 февраля настроение будет приподнятое и взволнованное. Благоприятный день.
13 февраля – многие люди в этот день будут очень утонченно воспринимать окружающий мир. Легко установят различные контакты и заведут интересные знакомства.
14 февраля – благоприятный день для общения, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел. Многим людям понадобится расширить кругозор, утолить свою любознательность.
15-16 февраля некоторые люди могут оказаться в ситуациях, нарушающих и тормозящих любую трудовую деятельность, а также любой деловой процесс. Дни задержек и препятствий.
18 февраля появятся различные варианты и возможности для решения проблем во всех сферах жизни.
19 февраля может проявиться сильная раздражительность и неумение совладать с собой. Это подтолкнет многих людей на создание сложностей в семейных отношениях, общении. Не игнорируйте планы и идеи партнера.
21 февраля наступит период директного движения Меркурия. С этого дня будет легче раскрыть свой потенциал в общении и самовыражении, достичь успеха на работе и в личных отношениях.
24-26 февраля будут отличными днями для начинаний, многие получат ответы на вопросы, которые искали уже давно. Наступят изменения в лучшую сторону.
25 февраля будет сильной интуиция, появится желание дарить и получать любовь. День может принести неординарные события. Положение звезд и планет будет подталкивать к исследованиям, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов.
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