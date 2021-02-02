Астролог назвала самые опасные дни февраля

Кроме ретроградного Меркурия, негативно на некоторых события и состояние людей будет влиять и Венера.

В отдельные дни февраля эта планета будет находится в противостоянии с другими, создавая неблагоприятный фон. В такие периоды стоит отложить крупные покупки, особенно недвижимости или автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook предупредила астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

7 февраля во взаимоотношениях может случиться неожиданный поворот или внезапный конфликт.

11 февраля будут усиливаться негативные проявления, связанные со сферой финансов. Но соединение Венеры и Юпитера, планет малого и большого счастья, немного сгладит негативный фон. Не смотря на этом, чувство меры в этот день может просто отсутствовать, о чем впоследствии можно пожалеть.

13 февраля могут потревожить прошлые события, а если была некачественно выполнена работа или проект – готовьтесь к неприятностям в профессиональной деятельности. В этот день любые взаимоотношения осложнятся, активизируются кармические темы.

17 и 18 февраля вероятны социальные волнения и коллективные, громкие конфликты в политической и экономической сферах.

19 и 20 февраля – опасные дни для взаимоотношений. Некоторая внутренняя зажатость, стеснительность, неуверенность в себе создадут внешний неблагоприятный фон в течение этих двух дней. Обострятся старые про­блемы, могут напомнить о себе прошлые неприятные события.

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