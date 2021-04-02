Четыре знака зодиака, которым серьезно не повезет в апреле

В апреле особой удачливостью не будут отличаться Близнецы, Козероги, Скорпионы и Рыбы.

Чего стоит остерегаться, в своем эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL рассказал ясновидящий и астролог, дважды победитель проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов.

Близнецы

В этот период Близнецам стоит избегать экстремальных видов спорта и чрезмерных физических нагрузок. Есть большая вероятность неудачного стечения обстоятельств и, как следствие, травм. Зато в сфере личных отношений звезды сулят одиноким сердцам перспективные знакомства.

Удачные дни: 6, 8, 24

Неблагоприятные дни: 11, 17

Козерог

В апреле Козерогам не стоит планировать серьезных покупок и весомых капиталовложений. Есть большая вероятность, что ваши траты будут неоправданными. В середине месяца звезды сулят непредвиденные доходы. Но распоряжаться полученными средствами лучше экономно. Так как финансовая ситуация в этот период может быть довольно непредсказуемой.

Удачные дни: 8, 14, 30

Неблагоприятные дни: 13, 19

Скорпион

В этом месяце звезды советуют Скорпионам избегать тех дел, где есть хоть малейший намек на авантюру. Сейчас есть большая вероятность, что риск не только не оправдается, но и принесет значительные убытки. Так что стоит быть максимально осторожными.

Удачные дни: 3, 15, 19

Неблагоприятные дни: 16, 22

Рыбы

В апреле звезды советуют Рыбам быть предельно внимательными и не терять бдительность ни на секунду. Особенно, если речь идет о скучных и рутинных делах. Именно в них представители знака рискуют столкнуться с неудачей. А потому старайтесь всегда иметь запасной план действий.

Удачные дни: 15, 17, 20

Неблагоприятные дни: 12, 22

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