Артиллеристы в районе Лимана получили микроавтобус от Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, которое держит оборону в Донецкой области, получил очередной микроавтобус Volkswagen Transporter.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение артиллерийского подразделения "Марс", работающего в районе города Лиман.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.