Армия Путина ворует в домах украинцев носки и моющее: в сети показали 'трофеи' убитых оккупантов

Российские оккупанты не перестают удивлять собственной мелочностью и вороватостью. Не успели еще украинцы насмеяться над жалким зрелищем вылова куриц на осажденном дворе, как в сети появились кадры изъятого имущества у убитых солдат РФ, которое они добыли путем мародерства.

Фотографии опубликовал на своем Telegram-канале бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Трофеи", добытые среди старых вещей и домашней утвари, могут вызвать разве что сочувствие к такой тотальной нищете "второй армии мира", способной на это позариться.

"Мы нашли у них среди вещей тапочки, принтер, мясорубку, варежки. Мертвым оккупантам теперь не нужны ворованные вещи", – указал Геращенко.

Видео дня

Также оккупанты присвоили несколько пар носков, ограбив их хозяина, а украинскую хозяйку оставили без моющих средств для кухни и ванной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баштанке под Николаевом фермеры сожгли российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Они появились на вооружении агрессора в 2015 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!