Арестович заявил, что за сутки ВСУ нанесли семь ударов по оккупантам: это серьезный тактический успех

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 9 марта, нанесли не меньше семи мощных ударов по российским оккупантам. Погибли командиры двух полков армии РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в четверг, 10 марта. По его словам, удары были нанесены на направлениях: Бровары, Изюм, Николаев, Никополь и Кривой Рог (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам советника главы ОП, туда враг, осуществляя свой предварительный план, выдвинул отдельные батальонно-тактические группы, уничтоженные на марше. Он добавил, что украинские войска под Харьковом взяли населенный пункт Дергачи и разорвали коммуникацию между северной группировкой российских войск и подразделениями в районе Изюма.

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"С военной точки зрения это серьезный тактический успех", – подчеркнул Арестович.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Мариуполе, подчеркнув, что враг окончательно сменил тактику в окруженных городах: "Будучи не в состоянии нанести поражение на поле боя, перешел к так называемому сирийскому варианту. Это террор".

Также страдают Харьков, Ахтырка и в некоторой степени Николаев.

"Но нужно понимать, что это война", – подчеркнул он.

Арестович заверил, что военно-политическое руководство Украины знает, что происходит в Мариуполе и пытается установить гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Пока что все попытки срывает Россия.

"К сожалению, война – это двусторонний процесс и не все зависит от Украины", – напомнил Арестович.

Напомним: по предварительным данным, от начала блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 местных жителей. Российские войска окружили город, атакуют его из разного вооружения, кроме того – сбрасывают авиабомбы на гражданские объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта около 16:00 российские военные совершили удар с воздуха по детской больнице в Мариуполе. В здании также находилось родильное отделение.

По предварительным данным, пострадало 17 человек, о погибших информации пока нет.

Этого же дня стало известно, что в результате одного из российских обстрелов Мариуполя погибла 6-летняя девочка и ее мама. Их тела извлекли из-под завалов.

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