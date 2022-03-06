Арестович заявил, что Украина создаст централизованные лагеря для пленных российских оккупантов. Видео
Украина создаст лагеря для содержания пленных оккупантов из армии Российской Федерации. Их счет уже идет самое малое на сотни.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
"Они (попавшие в плен оккупанты. - Ред.) находятся: часть – в удержании передовых подразделений, которые трудно вывести из-за продолжения боев, другая часть находится в содержании центральных органов власти, еще часть находится в разных местах в областях. Мы уже организуем централизованное содержание пленных согласно законам Женевской конвенции, которых, кстати, достаточно много, и эти условия не просты для организации. Но речь уже о лагерях, потому что для такого количества необходимо создавать лагеря", — сказал Арестович.
По словам советника главы ОПУ, без создания лагерей для задержанных российских военных и их пособников не обойтись.
Арестович не сообщил, сколько конкретно пленных сейчас удерживает Украина. Но их количество растет с каждым днем. Известно, что еще в первые дни войны в плен попали не менее 200 российских оккупантов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине запустили сайт "Оккупант" с полным списком российских пленных в Украине.
Матерям и женам попавших в плен оккупантов ранее пообещали, что Украина будет выдавать военнопленных из РФ им, если они приедут за ними лично в Украину.
Но с таким решением в нашей стране согласны не все.