Арестович: ВСУ уничтожили 11 батальонов танков, три ударных и одну воздушную армию РФ. Видео

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили уже несколько комплектов ударных оперативно-стратегических соединений российской армии. Из-за этого оккупанты практически потеряли способность вести наступательный бой.

В частности, ВСУ ликвидировали три российских армии и одну воздушную армию РФ. Об этом Арестович рассказал во время брифинга, который опубликован на странице Офиса президента (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Арестовича, в течение прошедшей ночи украинские защитники наносили сокрушительные удары про российским оккупационным войскам.

"Противник почти потерял способность наступать где-либо на территории Украины и ведет только тактические действия накопления резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации. В течение ночи наши силы наносили удары по противнику. Противник нанес удары в ответ, но по сравнению с нашими ударами они были малыми и нестрашными", – говорит Арестович.

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Также он перечислил потери врага в масштабах батальонов и дивизий. Арестович подчеркнул, что на 26-й день войны ВСУ уничтожили 4 из 10 армий, которые есть у Российской Федерации.

"На 26-й день активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетом. В общем это составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили с вами три российских армии и одну воздушную армию – это 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", – подчеркнул Арестович.

Также он поблагодарил сотрудников ГСЧС, которые помогают людям даже под обстрелами и разбирают завалы после вражеских ударов.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты снизили интенсивность применения пилотируемой авиации. В то же время подразделения Воздушных сил Украины за минувшие сутки уничтожили семь воздушных объектов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на восточном направлении ВСУ девять раз отбили атаки врага. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

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