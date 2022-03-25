Арестович: по предварительной информации, уничтожен передовой командный пункт 49 армии РФ на Юге и ликвидирован генерал

София Закревская
Общество
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Арестович: по предварительной информации, уничтожен передовой командный пункт 49 армии РФ на Юге и ликвидирован генерал
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Российская оккупационная армия 24 марта могла лишиться еще одного генерала. Кроме того, по предварительной информации, Вооруженные силы Украины уничтожили передовой командный пункт 49-й армии РФ на Юге.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Однако он подчеркнул, что эта информация нуждается в подтверждении.

По словам Арестовича, ликвидированных генералов РФ может быть и несколько.

"Новости хорошие. Моделирование боевых действий, о котором мы говорили, дает свои первые результаты", – резюмировал он.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ударов Вооруженных сил Украины был уничтожен генерал-лейтенант российских оккупантов Андрей Мордвичев. Он командовал 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, был уничтожен командный пункт 8-й общевойсковой армии врага.

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