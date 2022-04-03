Арестович обнародовал список частей и подразделений Путина, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, какие военные части и подразделения Вооруженных Сил РФ оккупировали населенные пункты под Киевом, совершив военные преступления против мирного населения. Теперь идентификация нелюдей и привлечение их к ответственности за каждого убитого украинца стали еще ближе.
Полный список он привел на своей странице в Facebook. Украинские спецслужбы уже проверяют информацию о рядовом составе, уничтоживших Гостомель, Ирпень и Бучу.
Так, оккупанты, мародеры, маньяки и массовые убийцы числятся в таких организациях войск:
64 омсбр 35 армии Восточного военного округа,
5 отбр 36 армии Восточного ВО,
331 вдп 98 вдд;
137 вдп;
106 вдд;
104 и 234 дшп 76 дшд;
14 и 45 обрспн,
63 опОН Росгвардии;
155 обрмп Тихокеанского флота.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер украинской нации Владимир Зеленский эмоционально и жестко обратился к матерям военных РФ, которые совершили страшные преступления против мирных людей в маленьких городах под Киевом. Он убежден, что эти женщины не могли не знать, что воспитывают ублюдков.
Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!