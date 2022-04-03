Арестович обнародовал список частей и подразделений Путина, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, какие военные части и подразделения Вооруженных Сил РФ оккупировали населенные пункты под Киевом, совершив военные преступления против мирного населения. Теперь идентификация нелюдей и привлечение их к ответственности за каждого убитого украинца стали еще ближе.

Полный список он привел на своей странице в Facebook. Украинские спецслужбы уже проверяют информацию о рядовом составе, уничтоживших Гостомель, Ирпень и Бучу.

Так, оккупанты, мародеры, маньяки и массовые убийцы числятся в таких организациях войск:

64 омсбр 35 армии Восточного военного округа,

5 отбр 36 армии Восточного ВО,

331 вдп 98 вдд;

137 вдп;

106 вдд;

104 и 234 дшп 76 дшд;

14 и 45 обрспн,

63 опОН Росгвардии;

155 обрмп Тихокеанского флота.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лидер украинской нации Владимир Зеленский эмоционально и жестко обратился к матерям военных РФ, которые совершили страшные преступления против мирных людей в маленьких городах под Киевом. Он убежден, что эти женщины не могли не знать, что воспитывают ублюдков.

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