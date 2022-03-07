Арестович о "мощи" российской армии: она не сильная, а просто долгая
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российская армия не сильная. По его словам, ВС РФ не умеют делать массированных авиаударов.
При этом у оккупантов уже заканчиваются крылатые ракеты "Калибр". Об этом Арестович рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".
"Российская армия не сильная, она просто долгая", - заявил он.
Также Арестович прогнозирует, что постепенно российские войска перейдут от активных боевых действий к тактическим.
Стоит отметить, что за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов.
В то же время оккупанты остались без 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 50 единиц реактивных систем залпового огня и 23 средств ПВО.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 46 самолетов, 454 единицы автомобильной техники, 60 цистерн с ППМ, а также 3 корабля и 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, украинские военные уничтожили корабль российских оккупантов. Данные об этом появились на следующее утро после того, что противник с моря обстрелял наш населенный пункт.
Как сообщал OBOZREVATEL, после 11 суток войны в Украине российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. Они будут направлены в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.
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