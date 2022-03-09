Арестович назвал четыре направления, по которым пытаются продвинуться российские оккупанты: ВСУ дают отпор

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал четыре направления, по которым пытаются продвинуться российские оккупанты. В частности, это Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев.

Об этом он рассказал в среду, 9 марта, в видеообращении. По словам Арестовича, агрессор в течение сегодняшней ночи активных действий не предпринимал.

"Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил и будет продвигаться по тем направлениям, которые определены в них как главные – Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Но это не удается", - отметил он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Вооруженные силы Украины и другие силы наносят мощные артиллерийские, авиационные удары, не давая продвигаться дальше. Ситуацию контролирует военно-политическое руководство, командование ВСУ и других сил обороны.

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"Мы наносим потери противнику. Противник теряет морально-волевые качества, находится большей частью в беспомощном состоянии, сдается нашим войскам и переносит основные усилия в информационно-психолочное пространство", - отметил он, добавив, что большинство информации, которые они представляют как уничтоженное украинское технику – это техника русских войск.

При этом, потери есть и среди украинских защитников, но они, по словам Арестовича, намного-намного меньше, чем у врага.

Напомним, вторгшиеся в Украину войска России за 14 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович считает, что российские войска уже едут по инерции, они еще не поняли, что умерли. По его словам, Россия еще попытается призвать резервистов, наскрести войска на Кавказе, и бросить их в Украину, но без боевого согласия, потому что времени нет.

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