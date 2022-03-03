"Возьми в плен оккупанта и забери танк в хозяйство": Арестович дал украинцам "инструкцию", как бороться с врагом. Видео

Дарья Дурова
Общество
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Алексей Арестович прокомментировал военную ситуацию
nosound
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что более активное сопротивление российским оккупантам со стороны украинцев-"партизанов" поможет быстрее победить врага. Он пошутил, что после взятия в плен противника его танк можно "забрать в хозяйство".

Соответствующее видео военный эксперт и экс-советник украинской делегации в ТКГ обнародовал в Facebook. "Эти идиоты, наши враги, сделали все возможные ошибки в военном деле и еще, специально для этого случая, изобрели парочку новеньких", – отметил он.

Арестович подчеркнул: россияне начинают терять инициативу. "И наша задача им помочь!" – указал он.

Советник главы ОП добавил, что игра "пленить оккупанта и забрать его танк" – это "игра, в которую с удовольствием играет весь народ Украины и в которую теперь нужно поиграть чуть-чуть живее, чтобы закончить все раз и навсегда".

Видео дня

Он также прокомментировал сообщения о том, что в РФ могут ввести военное положение и проводить мобилизацию. По словам военного эксперта, "это очень хорошо".

"Это будет последняя ошибка, которую они сделают. Они и так, идиоты, забили своими тылами все дороги себе. Ввели с перепугу слишком много войск и теперь не могут двигаться. Все тесно, все забито, все не работает", – пояснил Арестович.

"Представьте, приедут сюда пузатые дядьки мобилизованные, на которых пуговицы не застегиваются на пузе, и которые попытаются тут играть в войну. Тут элитные подразделения разбегаются после первого боестолкновения, не выдерживают. Заметьте: у них за последние трое суток ни одного удачного действия на отдельном направлении. Ни одного", – подчеркнул он.

Например, с 20 вертолетных десантов, которые россияне попытались высадить, удачным был только один, рассказал эксперт.

"Поэтому: отставить печали. Просто играем в веселую игру "зам*чи оккупанта и забери танк в хозяйство". Чуть-чуть больше драйва, усилий, и они посыпятся", – уверен Арестович.

Добавим: он также посоветовал украинцам почитать классический учебник по организации сопротивления (особенно с 112 страницы). Найти книгу в PDF можно по ссылке.

Сообщение советника главы ОП.
Продолжение поста.

Как писал OBOZREVATEL, 1 марта Арестович отмечал: даже погода была на стороне Украины. Например, шторм на Черном море не позволял российскому десанту высадиться в районе Одессы или Николаева. А утром того дня окрестности Киева покрылись туманом и снегом, что не давало оккупантам начать ежедневный упорный штурм.

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