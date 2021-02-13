'Антонов' может локализовать производство истребителей Boeing, – нардеп

На отечественном авиационном государственном предприятии "Антонов" могут локализовать истребители Boeing.

Об этом в авторской колонке на "Интерфакс-Украина" написал руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат партии "Слуга народа" Александр Завиткевич. По словам чиновника, компании могут создать совместное предприятие.

Завиткевич уточнил, что производство может происходить по передаче технологии – Boeing может передать часть продукции или технологию ее создания.

"Давайте возьмем для примера КБ "Антонов" и компанию Boeing. Они смогут вместе производить линейку истребителей. Для этого объединяются в совместное предприятие, Boeing передает нам часть продукции или свою технологию, а мы с нашей технологической базой создаем продукт. При этом 100% собственности акционерного общества остается у государства", – написал Завиткевич

Отметим, что политик не уточнил конкретной модели истребителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.