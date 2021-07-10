"Антиукраинский пропагандист" из базы "Миротворца" возглавил Николаевскую ТЭЦ

Руководитель проекта на ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", экс-кандидат в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа" Егор Клецов, внесенный в базу "Миротворец" как "пособник террористов, антиукраинский пропагандист, провокатор", назначен директором ПАО "Николаевская теплоэлектроцентраль". Его собираются представить коллективу в понедельник, 12 июля.

Об этом сообщают "НикВести". Сейчас в Фонде госимущества проходит процедура его оформления на должность. Сам Клецов отметил, что его кандидатура прошла конкурс и была избрана.

"Конкурс состоялся 6 июля, мне сказали, что моя кандидатура принята", – сказал он.

Издание отмечает, что после назначения в ТЭЦ он сохранит и должность в "Николаевоблтеплоэнерго" и продолжит заниматься реализацией своего проекта.

Видео дня

Стоит отметить, что когда экс-кандидат баллотировался в депутаты, он снял свою кандидатуру из-за волны негатива, поскольку в соцсетях стали его обсуждать интервью телеканалу "Новороссия ТВ", записанное в 2015 году.

"К сожалению, в Украине не видели горя смерти близких. К сожалению, в Украине не видели такого масштаба разрушения домов, семей, такого масштаба постоянного страха, готовности куда бежать, готовности куда-то ехать. Это только надо пережить", – говорил тогда Клацов.

Также он утверждал, что Украина становится "государством с идейной накачкой", потому что "трактуется смерть близкого человека как смерть героя". При этом война на востоке Украины, по его словам, является "внутренним конфликтом".

Напомним, ранее в базу сайта "Миротворец" внесли украинскую телеведущую, супругу народного депутата Виктора Медведчука Оксану Марченко. Это связано с тем, что знаменитость участвует в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.

Также еще в 2020 год в базу "Миротворца" попала российская певица Земфира. Причиной стало манипулирование общественно значимой информацией и отсутствие соответствующей реакции на российскую агрессию в Украине. Кроме того, она неоднократно попадала в конфликты, связанные с нашей страной, хоть раньше активно поддерживала страну.

Из-за своих скандальных высказываний об Украине и России в "Миротворец" попала и актриса и блогер Елизавета Василенко, известная по главной роли Лолы Гавриленко в сериале "Школа". В частности, в одном из интервью она заявила, что заявила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине" и отрицала российскую агрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Алексей Гуськов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обещал ему закрыть "Миротворец". Россиянин находится в базе этого сайта, который назвал "средневековьем".