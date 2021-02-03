За последние годы партия Кремля выстроила довольно мощный медиахолдинг.

Наверняка многие из тех, кто работает на пророссийских телеканалах скажут, что именно они в своей работе придерживались стандартов и никаких антиукраинских вещей не произносили. Но нужно быть очень наивным, чтобы полагать, будто сегодня "повестка реванша" сводится к прямым призывам дружить с Москвой.

Напротив, любое медиа, которое ориентировано на цели Кремля, сегодня просто торпедирует проевропейский курс. Рассказывает о внешнем управлении. Требует для Украины внеблоковости и нейтральности.

Мы так долго учились бояться слова "цензура", что отучились называть вещи своими именами. Например, рассуждать о том, где лежит грань между журналистикой и провокацией. Между оппозиционностью и саботажем. Мы привыкли к тому, что в стране нет института репутации, что можно брать деньги у подлецов и считать себя при этом порядочным человеком.

Украинское медиаполе состоит из двух частей. В одной его части – собственно украинские СМИ: леволиберальные и праволиберальные. Провластные и оппозиционные. Самоокупаемые и дотационные. Ангажированные и нейтральные. Скучные и интересные. Профессиональные и не очень. Придерживающиеся стандартов и нарушающие их.

А во второй его части – площадки, собственники которых решают задачу по деконструкции украинской государственности. СМИ, которые получают деньги из Москвы, либо от ее украинских адвокатов. Там платят большие зарплаты и не экономят на расходах. Они могут быть разными по уровню профессионализма, но их владельцы вряд ли хотят победы Украины в той войне, которая началась семь лет назад.

Это ведь и правда очень удобно – не задумываться о том, из чьих рук ты берешь деньги. Думать, что ты в оппозиции, не замечая, что ты по другую сторону окопов. Считать, что не несешь ответственность за СМИ, в котором работаешь. Успокивать себя тем, что "все одинаковые". Тем более, что люди, нацеленные на идеи реванша, готовы платить на порядок больше, чем в среднем по рынку. Хорошая анестезия совести.

Вдобавок всегда можно успокоить себя тем, что память украинского общества – как у золотой рыбки. Что любая страничка в трудовой книжке легко перелистывается. Что деньги не пахнут.

Так вот, это неправда. Пахнут.

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