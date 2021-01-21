Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 21 января
Анекдот дня: хорошо вчера погуляли! Теперь хочется начать новую жизнь... в новом городе, с новым паспортом.
Веселые приколы и шутки – далее в подборке OBOZREVATEL.
– Муж ночью звал во сне какую-то Люсю.
– Так поговори с ним, как проснется.
– Он не проснется.
***
На свадьбу веганов зарезали кабачок.
***
Едут двое наркоманов на машине.
– Колян, старушка дорогу переходит! Остановись!.. Эх, жалко старушку.
– Колян, велосипедист! Сворачивай!.. Эх, жаль велосипедиста.
– Колян, КАМАЗ! Да тормози же!
– Вован! Ты же за рулем!
***
Клиент сел в кресло и попросил его побрить. Парикмахер-новичок порезал его первый раз, второй, третий. Клиент, не выдержав:
– Дайте мне тоже бритву, я буду обороняться!
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Мальчик на день рожденья получил не то, что хотел, поэтому со стула сказал не то, что учил.
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Сын говорит отцу-миллионеру:
– Папа, в жизни ведь есть множество вещей, которые намного дороже, чем деньги!
– Да, Джонни, но все они стоят кучу денег...
***
Жена кричит на мужа, который пришел домой под утро:
– Где ты был! Я всю ночь ждала, не могла заснуть!
Муж:
– Ты думаешь, я спал?
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Скажите, Дед Мороз существует? А то мама говорит, что да, а жена смеется...
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Едет автобус. В автобусе сидят одни буратины. Дорога вся в ямах. Трясет… Вдруг один буратино вскакивает и кричит водителю:
– Ну ты, давай поосторожней – не дрова везешь!
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Ранее OBOZREVATEL публиковал приколы и анекдоты о понедельнике – не самом легком дне недели.