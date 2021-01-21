Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 21 января

Анекдот дня: хорошо вчера погуляли! Теперь хочется начать новую жизнь... в новом городе, с новым паспортом.

Веселые приколы и шутки – далее в подборке OBOZREVATEL.

– Муж ночью звал во сне какую-то Люсю.

– Так поговори с ним, как проснется.

– Он не проснется.

***

На свадьбу веганов зарезали кабачок.

***

Едут двое наркоманов на машине.

– Колян, старушка дорогу переходит! Остановись!.. Эх, жалко старушку.

– Колян, велосипедист! Сворачивай!.. Эх, жаль велосипедиста.

– Колян, КАМАЗ! Да тормози же!

– Вован! Ты же за рулем!

***

Клиент сел в кресло и попросил его побрить. Парикмахер-новичок порезал его первый раз, второй, третий. Клиент, не выдержав:

– Дайте мне тоже бритву, я буду обороняться!

***

Мальчик на день рожденья получил не то, что хотел, поэтому со стула сказал не то, что учил.

***

Сын говорит отцу-миллионеру:

– Папа, в жизни ведь есть множество вещей, которые намного дороже, чем деньги!

– Да, Джонни, но все они стоят кучу денег...

***

Жена кричит на мужа, который пришел домой под утро:

– Где ты был! Я всю ночь ждала, не могла заснуть!

Муж:

– Ты думаешь, я спал?

***

Скажите, Дед Мороз существует? А то мама говорит, что да, а жена смеется...

***

Едет автобус. В автобусе сидят одни буратины. Дорога вся в ямах. Трясет… Вдруг один буратино вскакивает и кричит водителю:

– Ну ты, давай поосторожней – не дрова везешь!

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал приколы и анекдоты о понедельнике – не самом легком дне недели.