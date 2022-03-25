Американские добровольцы показали видео, как пылает танк РФ в освободившемся селе

Американские добровольцы, прибывшие в Украину, чтобы помочь украинским воинам в борьбе против России в Великой Отечественной войне, показали, как уничтожают оккупантов. В частности, в деревне, которая была освобождена от захватчиков, был сожжен вражеский танк.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Сухопутными войсками ВС Украины. На кадрах удовлетворенные американцы с гордостью показали успешную работу.

Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины еще 7 марта встали на позициях в окрестностях Киева. Они вместе с украинскими защитниками защищают нашу столицу от оккупантов. Боевые задачи уже выполняют добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии.

Видео дня

Присоединиться к Интернальциональному легиону Украины планировало по меньшей мере три тысячи американских добровольцев. Они прибыли, чтобы воевать в Украине против страны-агрессора России. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Например, ветеран с 22-летним опытом в армии США Мэтью Паркер, воевавший в Боснии и Ираке, отметил, что готов помочь украинским солдатам чем-либо. "Они могут поставить меня в бой или использовать в качестве инструктора, чтобы учить украинцев пользоваться разным вооружением", – заявил американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 400 граждан Швеции выразили готовность приехать в Украину и воевать против российских оккупантов, защищая наше государство. Они могут являться частью Интернационального легиона, о создании которого ранее объявил украинский президент Владимир Зеленский.

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