У американцев нет секретов. Всё, что известно их замечательной разведке, скоро становится известно каждому. Даже простая хакерская молодёжь может узнать у неё всё, что угодно, и всем рассказать.

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А ведь знает разведка США много. Весь мир наполнен её многочисленными шаловливыми всё щупающими пальчиками, глазами, ушами и очень длинными носами. Но ещё у неё есть такой же большой рот. Прикрыть который она не в состоянии.

Это создаёт открытость мира. Всеобщую и полную транспарентность. Новую реальность.

С этим бессмысленно бороться. Какой-нибудь поц-пацан всё равно всё непременно вскроет и всем сообщит. Даже не чтоб заработать или хотя бы похвастаться. Просто ляпнет к слову и докажет свежезасекреченной инфой от ЦРУ. Как явление — он вездесущ. С этим надо смириться и это принять.

Имеем одно из неизбежных следствий существования Интернета, которых гораздо больше, чем следствий существования бумаги.

Мы живём в прозрачном мире — как в реалити-шоу. Это меняет очень многое. Ибо нечто знать это одно, а знать, что то же самое уже знают все (а потому не реагировать, стало быть, невозможно), это совсем другое.

После войны кое-кто в Украине почувствует мощные последствия подробностей. Кому-то будет очень больно. Всё это, очевидно, к лучшему. Но до лучшего нам ещё нужно победить.