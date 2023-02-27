Американец пожертвовал 3,3 млн долларов на покупку машин скорой помощи для Украины: его прадед был украинцем

Американский финансист и предприниматель, основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман пожертвовал 3,25 миллиона долларов на покупку машин скорой помощи для Украины, защищающейся от широкомасштабной российской агрессии. Ожидается, что за эти деньги будет приобретено 15 автомобилей.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Пожертвование Экмана покроет покупку специально оборудованных машин скорой помощи Toyota 4x4 Land Cruiser и расходы на их эксплуатацию на передовой.

Каждый Land Cruiser стоит примерно 116 000 долларов.

Хедж-фонд Экмана Pershing Square Capital Management управляет активами примерно на 16 миллиардов долларов.

Усилия по закупке машин скорой помощи для Украины, которые будут эксплуатироваться группой гуманитарной помощи MOAS, базирующейся на Мальте, возглавит инвестор Уитни Тилсон, которая входит в консультативный совет благотворительной организации Экмана.

По данным Forbes, состояние Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, что Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сделал большой благотворительный взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Он пожертвовал 1 млн долларов, которые получил как наследство.

Как сообщал OBOZREVATEL, благотворительный фонд британского рок-музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation направил Украине $125 тысяч (около 5 млн. гривен). На эти деньги будут закуплены 10 биохимических анализаторов крови.

Всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо сделал пожертвования в фонд Елены Зеленской. Средства от культовой кинозвезды направят на помощь тем украинским детям, которые больше всего пострадали в результате полномасштабной войны.

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