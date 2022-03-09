Альфа-Банк Украина собрал более 115 млн благотворительной помощи для ВСУ

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Сотрудники Альфа-Банка Украина и клиенты-физлица с 25 февраля через цифровой банк Sense SupperApp собрали более 115 млн грн благотворительной помощи на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Средства перечислены в Национальный банк Украины.

Дополнительно Альфа-Банк обеспечил силы ТРО и ВСУ в 16 украинских городах амуницией (берцы, бронежилеты, плащи, карематы), продуктами питания, генераторами, тактическим снаряжением и видеорегистраторами.

Украинским защитникам закуплены и отправлены лекарства, антисептики, маски и медицинские перчатки. Так территориальная оборона Житомира получила лекарства на сумму 700 тыс. грн, а Броваров свыше 500 тыс. грн.

Видео дня

Из драних стран заказаны 7 тепловизоров, один из которых передан сотруднику Альфа-Банка, который служит в рядах ВСУ в Каменец-Подольском.

Министерству обороны Украины передано 100 IP-телефонов. Закуплены бронированные авто для территориальной обороны Киева, в пользование Вооруженных сил Украины переданы 18 инкассаторских автомобилей. Проведен ремонт автотранспорта сил территориальной обороны Сум на 500 тыс. грн, на эту же сумму закуплено горючее для нужд ТРО и ВСУ в Житомире.

В первые дни войны Альфа-Банк Украина передал для нужд территориальной обороны городов еще 7 инкассаторских бронированных автомобилей.

В общем, Альфа-Банком осуществлена поддержка наших защитников на сумму 7 млн. грн.

Напомним, перечислить помощь Вооруженным силам Украины можно через цифровой банк Sense SupperApp.

Нужно всего несколько кликов: выбрать вкладку "Платежи" / "Помощь ВСУ". Нажимаем, вписываем сумму и отправляем.

Разработан удобный шаблон "Помощь ВСУ" и "Помощь пострадавшим" для проведения платежа в один клик, настроена возможность перевода денег с карты и Поддержка.

В Sense можно превратить в деньги любые бонусы – Cash'U, Travel, "Удобство". Все они идут на помощь ВСУ и мирным украинцам.

Перевести бонусы в поддержку можно, нажав на значок Cash'U и выбрав нужный тип бонусов (Cash'U или Travel/"Удобство") в разделе "Призы и акции". Прямой перевод средств - в "Популярных платежах" нажатием на значок "Платежи/Переводы".