Альфа-Банк Украина разыграет поездку на Кипр на концерт Monatik
Альфа-Банк Украина разыгрывает поездку на солнечный Кипр на концерт любимца миллионов, артиста, покорившего НСК "Олимпийский", MONATIK. В поездку для двоих включено всё, чтобы сделать её по-настоящему крутой:
прямой перелёт на Кипр и обратно;
проживание в отеле 4-5*;
два билета на зажигательный концерт MONATIK;
а ещё – бесценная возможность попасть на бекстейдж и лично пообщаться с артистом!
В розыгрыше принимают участие все клиенты Альфа-Банка Украина, которые в период проведения акции оплатили картой Mastercard от "Альфы" хотя бы одну покупку от 50 грн. Больше покупок – больше шансов на выигрыш!
Если у вас еще нет карты Mastercard от "Альфы", получить ее можно быстро в Sense:
установи или открой на своем смартфоне цифровой банк Sense SuperApp;
выбери любую карту Mastercard, дебетовую или кредитную;
если это будет первая карта "Альфы", то пройди идентификацию через видеочат или приложение Дія за 5 минут.
И все! Карту можно активировать и добавить в Apple Pay/Google Pay, сразу рассчитываться ею за покупки или заказать доставку карты Новой почтой/курьером. Напомним, что для участия в розыгрыше поездки нужно оплачивать картой Mastercard покупки от 50 грн и… не ограничивать себя в количестве покупок.
Акция действует с 15.07.21 по 31.08.21.