Александр Кубраков: 'Большая стройка' разрушает коммуникационные и культурные границы на Донбассе

Строительство и ремонт дорожной и социальной инфраструктуры на Востоке Украины в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" позволяет не только восстановить объекты, разрушенные в ходе боевых действий, но и устранить существовавшие ранее коммуникационные и культурные границы.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в своем блоге на сайте НВ. По его словам, потребность в обновлении инфраструктуры связана не только с военными действиями, которые нанесли значительный ущерб.

"Потребность в обновлении инфраструктуры связана не только с военными действиями, нанесшими значительный ущерб. Усугубляет ситуацию то, что долгое время инфраструктурой Востока не занимались системно – финансирование этих областей происходило по остаточному принципу. Часто в регионе ремонтировалось всего несколько километров в год, соответственно, инфраструктура оказалась в критическом состоянии", – отметилКубраков.

По его данным, за предыдущие 5 лет в Донецкой области было отремонтировано всего 144,5 км. В Луганской еще меньше – за 10 лет только 132,9 км.

Масштабное восстановление инфраструктуры началось только в 2020 году, со стартом "Большой стройки". В Донецкой области было отремонтировано 140,1 км, в Луганской – 194 км.

Планы на 2021 год еще выше. В Донецкой области должно быть восстановлено 156 км, а в Луганской – рекордные 376,6 км. Резкому увеличению протяженности дорог на Луганщине, которые будут восстановлены в этом году, во многом способствует сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В частности, как объяснил Кубраков, Международный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк по программе "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" профинансируют в области ремонт 175,6 км дорог.

Таким образом, суммарное количество восстановленных дорог Донецкой и Луганской областей в 2021 году составит 532 км. Для равнения – за период с 2010 по 2019 их в этих областях было отремонтировано 565,2 км.

"Уничтоженные бездействием и войной маршруты порождают экономические, коммуникационные и культурные границы между людьми. В 2020 году мы доказали, что государство может придерживаться обещаний – уверен, что все украинцы, независимо от статуса региона проживания, начинают это замечать", – подытожил министр.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что всего в 2021 году в Украине будет отремонтировано и построено 6500 км дорог.