Активисты рассказали о запуске массового исследования о негативном влиянии красного шлама на Николаевщине. Онлайн-трансляция

В пятницу, 1 октября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" началась пресс-конференция о запуске массового отбора образцов для исследования в Николаевской области среди потенциальных пострадавших от негативного влияния красного шлама.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть Youtube "Интерфакс-Украина". Проект реализует общественная организация "Стоп-Шлам", которая объединяет более тысячи пострадавших от влияния красного шлама (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Участие в пресс-конференции приняли: судебный эксперт Евгений Юрченко; глава ОО "Стоп Шлам" Василий Орел; адвокат ОО "Стоп Шлам" Артемий Воробьев; глава ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко.

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В частности, Тимочко отметила, что ситуация в отношении экологических проблем на Николаевщине исследовалась на протяжении многих лет.

"По состоянию на сегодня мы уже имеем не просто беспокойство экологической общественности, мы имеем прецедент, который использовала ОО "Стоп шлам" вместе с группой юристов и выиграла суд первой инстанции именно негативные последствия деятельности Николаевского глиноземного завода", – сообщила она.

В то же время Тимочко отметила, что факт подтвержден не только нынешними исследованиями, но и материалами, которые представил НГЗ, – научные экспертизы показывают, что ежедневно почти 2,5 тыс. т красного шлама рассеивается вокруг шламохранилища.

Как рассказал Юрченко, во время исследования влияния шлама на организм человека был проведен ряд экспертиз. В частности, в волосах людей, проживающих вблизи шламохранилища, выявлено чрезмерно высокое содержание алюминия и хрома. Особое беспокойство вызывает хром, который является достаточно токсичным элементом. Эти два элемента – маркерные, они четко показывают, что именно из красного шлама происходит миграция элементов в окружающую среду и в дальнейшем – в организм человека.