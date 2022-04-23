Ахметов сразу занял позицию, – итальянский тренер Шахтера

Итальянский тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзебри рассказал о том, как он воспринимает во время войны себя, Россию и действия президента клуба Рината Ахметова в Youtube-программе Денисов Time.

Де Дзебри отметил, что чувствует себя украинцем на этой войне.

"Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что смотрю на них как на врагов. Врагов, которые хотят забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги", – сказал Де Дзерби.

Видео дня

Он также отметил роль команды и президента клуба.

"Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче, так это то, что когда началась война, он сразу занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не занимают такую важную позицию, а здесь – наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина", – резюмировал Де Дзерби.

Как сообщалось, Шахтер проводит благотворительные игры в Европе, все средства из которых перечисляет защитникам Украины. Также донецкий клуб на каждой товарищеской игре обращает внимание на геноцид, который устроила Россия в Украине. В частности, в Греции на трибунах было выставлено 176 игрушек, символизировавших убитых на тот момент Россией в Украине детей. В Польше на поле вышел и забил гол юный болельщик Шахтера Дима, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции горняки вышли на матч с футболками с фото Алисы – девочки, которая остается в укрытии в Мариуполе.