Ахметов подтвердил трансфер Мудрика и анонсировал помощь защитникам Мариуполя

Футбольный клуб "Шахтёр" подписал окончательное соглашение с лондонским "Челси" о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика.

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Об этом заявил Президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом", - отметил он.

По словам, его мечта - выигрывать европейские трофеи. Именно с такими игроками как Мудрик эти трофеи завоевывают.

"К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идёт подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убеждён, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке. Мы должны делать всё возможное, чтобы приблизить этот день",- отметил он.

Для приближения победы Ринат Ахметов принял решение о запуске проекта "Сердце Азовстали" - для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов с бюджетов в 1 млрд грн.

"Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины. На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов", - подчеркнул он.

Напомним, Лондонский ФК "Челси" и Донецкий ФК "Шахтер" согласовали трансфер 22-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика за 100 млн евро.

Проект "Сердце Азовстали" станет частью милитарной инициативы "Стальной фронт", в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь ВСУ. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд гривен.