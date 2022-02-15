Ахметов 16 февраля приедет в Мариуполь

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Украинский бизнесмен, владелец SCM Ринат Ахметов 16 февраля посетит Мариуполь.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова.

"По моей информации, 16 февраля, в День Единения, Ринат Ахметова будет в Мариуполе", – сообщила Терехова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

С какой целью бизнесмен посетит Донецкую область Терехова не уточнила.

Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" – Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.