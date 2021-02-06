Academy DTEK и КНУ имени Т. Шевченко будут развивать образовательную экосистему в Украине – подписан меморандум

Предоставлять украинцам качественное образование и поддерживать талантливую молодежь – один из приоритетов Academy DTEK, как социально-ответственной образовательной платформы. А коллаборация с государственными университетами и образовательными площадками – эффективный механизм для достижения этой цели.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – один из крупнейших и авторитетных высших учебных заведений Украины. В прошлом году Академия уже сотрудничала с КНУ, а сегодня официально закрепила партнерство для дальнейшего развития образовательной экосистемы в Украине и внедрения передового мирового опыта.

"За 10 лет Academy DTEK прошла путь от корпоративного университета к открытой образовательной платформе. Будучи долгое время сфокусированными на развитии сотрудников ДТЭК, мы понимаем, какими качествами и знаниями должен обладать специалист, чтобы его карьера в большом бизнесе была успешной", – сказала ректор Academy DTEK Валерия Заболотная.

Она также подчеркнула, что высшее образование должно меняться.

"Мы с радостью будем помогать студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко получать актуальные навыки, востребованные в бизнесе и развивать новые компетенции, соответствующие вызовам современных реалий. Это один из методов реализации нашей глобальной миссии – быть учебным партнером в непрерывном профессиональном развитии", – отметила Валерия Заболотная.

Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Т. Шевченко, добавил, что для Университета сотрудничество с авторитетной Academy DTEK в направлении развития человеческого потенциала станет траекторией качественной подготовки специалистов для развития отечественной экономики и улучшения качества высшего образования.

В 2020 году ДТЭК начал реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Academy DTEK обеспечивает успешное достижение цели устойчивого развития ООН №4 "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех", посредством реализации образовательных программ для внешних и внутренних клиентов.

За время своего существования в Академии прошли обучение 264 тыс. человек, а более 50 профессиональных стандартов из 58 разработанных были актуализированы в соответствии с современными образовательными тенденциями.