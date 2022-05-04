Украинский парламент не смог принять решение о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Мы вновь услышали разговоры из довоенного прошлого о том, что такое решение будет только разделять общество. Но это - неправда.

Никто не отказывается от празднования Дня Победы во Второй Мировой войне. Но нужно понимать одну простую вещь, в которой мы никак не хотим себе признаться. 8 мая - не случайная дата. Это и есть настоящий День Победы демократии над тиранией. Победы, за которую союзники сражались с 1939 года, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Советский Союз вовсе не хотел участвовать в этой битве, более того, на первом этапе войны Сталин был фактическим союзником Гитлера. Советский Союз стал воевать с нацистской Германией потому, что Гитлер напал на СССР - как всегда отмечалось в советской истории, "вероломно". То есть Сталин верил Гитлеру, а тот взял и напал. И в этой войне, которая могла бы окончиться крахом и советского режима, и самой России Сталину нужны были союзники. Ну а странам демократии, конечно, было очень важно, что Советский Союз теперь на их стороне, а не на стороне Гитлера. Но это был вынужденный союз. И для демократий, и для Сталина.

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Поэтому Сталин и сделал своим Днем Победы другой день - не тот, в который действительно была подписана капитуляция гитлеровской Германии, а следующий за ним. Для этого понадобилось даже провести еще одну церемонию подписания капитуляции. Но водораздела между миром демократии и миром авторитаризма Сталин добился. Демократический мир празднует День Победы 8 мая. Мир авторитаризма - 9 мая. Где находится Украина? Кто наши союзники сейчас?

Мне могут сказать, что нужно уважать чувства тех, кто "привык". Простите, но когда российская ракета убивает 96-летнего узника Бухенвальда, который пережил Холокост - позвольте мне подумать о его памяти, а не об этой привычке. Когда в бомбоубежище Мариуполя умирает 91-летняя женщина, которая ребёнком уже пряталась в подвалах Мариуполя от бомбежек нацистов - позвольте мне подумать о ее памяти, а не об этой привычке. Раскалывать общество - это тянуть его в страшное советское прошлое в дни этой страшной войны.

И популизм в дни этой страшной войны - это больше, чем преступление.

Это ошибка.